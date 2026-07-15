Ученый рассказал об особенностях звездопада Южные дельта-Аквариды в конце июля Звездопад Южные дельта-Аквариды в ночь на 31 июля будет горизонтальным

Москва15 июл Вести.Метеорный поток Южные дельта-Аквариды, ожидаемый в ночь на 31 июля, можно назвать горизонтальным, так как объекты будут двигаться почти параллельно земной поверхности. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

По его словам, в указанный период частота достигнет 25 падающих звезд в час. Они войдут в атмосферу на скорости порядка 41 километра в секунду, благодаря чему их полет будет выглядеть плавным, а след покажется с желтоватым оттенком.

Особенность Южных дельта-Акварид в том, что они движутся не вертикально, а почти параллельно земной поверхности – из стороны в сторону вдоль небосвода. В астрономии такие объекты называют "пасущимися". Причина такого полета – в низком положении радианта у юго-восточного горизонта. Из-за этого светящиеся полосы проходят более длинный путь в атмосфере и остаются видимыми дольше, чем у большинства других метеорных потоков приводит слова специалиста пресс-служба ПНИПУ

Благодаря новолунию небо будет достаточно темным, чтобы наблюдать даже слабые вспышки. А лучше всего звездопад будет видно около трех часов ночи и до рассвета.