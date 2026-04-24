Астроном предупредил россиян о прилете еще одного "Челябинского метеорита" Астроном Железнов: летящие от Солнца астероиды могут столкнуться с Землей

Москва24 апр Вести.Астероиды, летящие со стороны Солнца, могут быть скрыты солнечным светом, что затрудняет наблюдение за их перемещением, в теории они могут столкнуться с нашей планетой, подобно Челябинскому метеориту, сообщил в беседе с РИА Новости кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

Он объяснил, что существует группа астероидов Атиры, орбиты которых лежат внутри орбиты Земли. Эти небесные тела приближаются к планете со стороны светила и обнаружить их можно только на рассвете или закате.

Их более 30 уже открыто. Из-за своей "невидимости" они могут нести реальную угрозу столкновения с Землей. <...> Челябинский астероид, размерами около 30 метров, тоже шел со стороны Солнца, поэтому невозможно было наземными средствами его обнаружить предупредил ученый

Он подчеркнул, что столкновения с астероидами подобных размеров происходят несколько раз в столетие. При этом инцидент с Челябинским метеоритом, взорвавшимся на высоте 25 километров, можно считать везением, так как при взрыве на 5 километров ниже "снесло бы половину города".

Полноценно следить за подобными объектами можно только с телескопа, установленного на орбите Земли. Подобные проекты находятся в настоящее время только на стадии разработки.