Астроном рассказал об астероидах, которые могут угрожать Земле Астроном Железнов: астероиды, угрожающие Земле, могут появиться в будущем

Москва21 апр Вести.Астероиды, которые могут представлять реальную угрозу для Земли и ее обитателей, могут появиться в будущем, хотя сейчас в Солнечной системе таких объектов нет, сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николая Железнова.

Сейчас нет объектов, которые реально угрожают Земле. Но это не означает, что можно спать спокойно... Вполне может появиться объект, который может уже реально угрожать Земле отметил астроном

По его словам, столкновение астероида и Земли непременно произойдет.

Это может быть либо через 10 лет, а может быть через 10 тысяч. Мы этого не знаем. Но рано или поздно это случится сказал Железнов

Он также уточнил, что способы предотвращения рисков катастрофы изобретены: так, в 2022 году специалисты смогли изменить траекторию астероида Диморфа, столкнув с ним комический аппарат.