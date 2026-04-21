Москва21 апрВести.Астероиды, которые могут представлять реальную угрозу для Земли и ее обитателей, могут появиться в будущем, хотя сейчас в Солнечной системе таких объектов нет, сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николая Железнова.
Сейчас нет объектов, которые реально угрожают Земле. Но это не означает, что можно спать спокойно... Вполне может появиться объект, который может уже реально угрожать Землеотметил астроном
По его словам, столкновение астероида и Земли непременно произойдет.
Это может быть либо через 10 лет, а может быть через 10 тысяч. Мы этого не знаем. Но рано или поздно это случитсясказал Железнов
Он также уточнил, что способы предотвращения рисков катастрофы изобретены: так, в 2022 году специалисты смогли изменить траекторию астероида Диморфа, столкнув с ним комический аппарат.