Астроном рассказал, как можно будет увидеть летящий мимо Земли астероид 2026 JH2

Москва14 мая Вести.Летящий мимо Земли астероид 2026 JH2, который был обнаружен недавно, россияне смогут увидеть только с помощью профессиональных телескопов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инженера обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаила Маслова.

Астероид 2026 JH2 был обнаружен в мае. Его относят к классу "Аполлон", то есть к астероидам, чьи орбиты пересекают орбиту нашей планеты. Предположительный диаметр космического объекта – 16-30 метров.

До 18 мая астероид будет видим только в большие профессиональные телескопы на наших широтах в районе созвездия Большой Медведицы рассказал Маслов

Вместе с тем эксперт уточнил, что в этот период времени астероид будет не ярче 17-18 звездной величины. А к ночи на 19 мая, перед пролетом мимо Земли, астероид быстро уйдет в южное небесное полушарие, сообщил Маслов.

По его словам, астероид будет находиться на минимальном расстоянии от земного шара - около 94 тысяч километров, что примерно в четыре раза ближе, чем среднее расстояние от нашей планеты до Луны.

Кроме того, эксперт рассказал, что в ночь на 19 мая астероид достигнет яркости около 12-13 звездной величины, а его склонение изменится примерно от минус 50 до минус 70 градусов. Это говорит о том, что в это время небесное тело можно будет наблюдать при помощи профессиональных и крупных любительских телескопов только в южном полушарии.

