Метеорный поток Персеиды будет виден с ночи на 5 августа

Астрономы рассказали, когда лучше наблюдать метеорный поток Персеиды Метеорный поток Персеиды будет виден с ночи на 5 августа

Москва4 авг Вести.Метеорный поток Персеиды достигнет пика через неделю, но при благоприятной погоде его можно будет наблюдать уже с ночи на 5 августа, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.

Астрономы уточнили, что лучшее время для наблюдений метеоров Персеид – с полуночи и до рассвета.

Обычно повышенный фон метеорной активности наблюдается неделю до и после даты пика Персеид (с 5 по 20 августа) говорится в сообщении

Пик активности этого потока наступит в 5.00 по московскому времени 13 августа. В этот момент ожидается до ста метеоров в час или 1–2 метеора в минуту.

Лучше всего наблюдать "падающие звезды" во второй половине ночи и под утро на востоке, высоко над горизонтом. В планетарии также рассказали, что в этом году в ночь максимума потока Луна примет фазу новолуния и не помешает наблюдениям.

Ранее сообщалось, что 12 августа в Москве будет частично видно солнечное затмение.