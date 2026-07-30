Москва30 июлВести.Лучшим временем для наблюдения звездопада Южные дельта-Аквариды станут последние несколько часов перед рассветом пятницы, 31 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Радиант потока виден ночью и утром. В наших северных широтах, при ясной погоде, наилучшее время для наблюдения метеоров сложится перед рассветом, когда радиант занимает наивысшее положение (18 градусов) над горизонтомрассказали в планетарии
В этот период активность потока будет достигать 25 метеоров в час. Область их появления на небе (радиант) будет находиться в созвездии Водолея.