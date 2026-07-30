Звездопад дельта-Аквариды лучше всего наблюдать перед рассветом 31 июля

В планетарии рассказали, когда лучше наблюдать звездопад дельта-Аквариды Звездопад дельта-Аквариды лучше всего наблюдать перед рассветом 31 июля

Москва30 июл Вести.Лучшим временем для наблюдения звездопада Южные дельта-Аквариды станут последние несколько часов перед рассветом пятницы, 31 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Радиант потока виден ночью и утром. В наших северных широтах, при ясной погоде, наилучшее время для наблюдения метеоров сложится перед рассветом, когда радиант занимает наивысшее положение (18 градусов) над горизонтом рассказали в планетарии

В этот период активность потока будет достигать 25 метеоров в час. Область их появления на небе (радиант) будет находиться в созвездии Водолея.