Москва2 авг Вести.Первая магнитная буря августа ожидается на Земле вечером 2 августа. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По расчетам специалистов, к планете подойдет облако плазмы среднего размера, образовавшееся после солнечной вспышки класса M1.9, произошедшей 30 июля. Выброс направлен преимущественно в сторону от Земли, однако его край, предположительно, заденет планету.

Как правило, это 50 на 50, но в данном конкретном случае шансов на то, что попадет, гораздо больше, чем на то, что не попадет говорится в сообщении

Пик геомагнитного возмущения ожидается с 18.00 до 21.00 мск.

Ранее россиян уже предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он заявил, что вероятность бури составляет 75%.