Москва23 июлВести.На Земле началась магнитная буря, это уже вторая за текущий месяц, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
23 июля графики геомагнитных индексов окрасились в красный цвет из-за начала магнитной бури.
Трудно понять, что именно запустило шторм: в окрестностях Земли сейчас все примерно то же самое, что и весь день. Сменился знак магнитного поля, но за последние пару дней он менялся уже раз десять. Видимо, сказалась "усталость металла"отмечает пресс-служба лаборатории в своем Telegram-канале
По мнению ученых, событие не относится к разряду рекордных, поскольку магнитная буря слабая, ее уровень G1.
Согласно прогнозу, явление может продлиться до середины дня 24 июля.