Москва23 июл Вести.На Земле началась магнитная буря, это уже вторая за текущий месяц, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

23 июля графики геомагнитных индексов окрасились в красный цвет из-за начала магнитной бури.

Трудно понять, что именно запустило шторм: в окрестностях Земли сейчас все примерно то же самое, что и весь день. Сменился знак магнитного поля, но за последние пару дней он менялся уже раз десять. Видимо, сказалась "усталость металла"