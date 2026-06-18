В небе над столичным регионом можно наблюдать пепельный свет Луны до 20 июня

Пепельный свет Луны смогут увидеть москвичи в вечернем небе до 20 июня В небе над столичным регионом можно наблюдать пепельный свет Луны до 20 июня

Москва18 июн Вести.В вечернем небе над Москвой в эти дни можно наблюдать необычное астрономическое явление – пепельный свет Луны. Увидеть его можно в течение двух-трех суток после новолуния, в столичном регионе явление продлится до 20 июня. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк.

По его словам, пепельный свет происходит из-за отражения солнечного света от поверхности Земли.

Когда она (Луна – Прим. ред.) только прошла новолуние, и появляется маленький узкий серпик. Люди, глядя на такую Луну, могут заметить, что они несмотря на то, что большая [часть] Луны не освещена, все равно они видят детали рельефа Луны, как будто присутствует легкое пепельного цвета свечение. Это называется пепельный свет Луны объяснил астроном

В конце мая россияне могли наблюдать редкое астрономическое явление – второе полнолуние за месяц, которое называют Голубой Луной. Следующая Голубая Луна появится на небе только в декабре 2028 года.