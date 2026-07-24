Затмение Луны 28 августа почти не будет видно в России

Москвичам не будет видно лунное затмение 28 августа Затмение Луны 28 августа почти не будет видно в России

Москва24 июл Вести.28 августа ожидается частное лунное затмение, однако явление не будет видно для жителей Москвы и большинства городов России. Наблюдать его частично смогут лишь жители Европейской части страны, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Событие будет наблюдаться 28 августа с 05.34 до 08.52 мск. Максимальная фаза ожидается в 07.13 мск: в это время спутник Земли пройдет через северную часть тени планеты.

Это лунное затмение неблагоприятно для наблюдений с территории нашей страны, так как лишь полутеневые и малые теневые фазы смогут увидеть жители Европейской ее части... Из Москвы затмение не будет видно, так как в это время Луна будет находиться за горизонтом цитирует ТАСС заявление планетария

Малые фазы события можно будет увидеть на крайнем западе России при заходе Луны.

В целом затмение будет наблюдаться в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантическом океане, Индийском океане и Антарктиде. Общая продолжительность частной фазы явления составит более 3,5 часа, а всего события – свыше 5,5.

В августе также ожидается солнечное затмение. Оно пройдет 12 августа. Территория России попадает в зону видимости полного затмения – его можно будет увидеть на севере и северо-западе страны.