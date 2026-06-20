Полуденная тень будет самой короткой в начале астрономического лета в Москве В день летнего солнцестояния наблюдают самые короткие тени и высокое солнце

Москва20 июн Вести.В день летнего солнцестояния, 21 июня, когда в Северном полушарии начинается астрономическое лето, можно наблюдать самые длинные тени и самое высокое Солнце в году, сообщила пресс-служба Московского планетария в мессенджере МАХ.

… в Северном полушарии наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь. Это происходит, потому что в день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге в полдень. Так, в полдень 21 июня можно наблюдать самые короткие тени и самое высокое Солнце года в Северном полушарии написали в планетарии

Там также уточнили, что вблизи Северного полярного круга Солнце вообще не будет заходить за горизонт в течение двух суток, двигаясь по небесной сфере на одной и той же высоте.

На широте Мурманска в самом разгаре полярный день: он длится 2 месяца, с 22 мая по 22 июля. В этот период Солнце там в течение суток вообще не опускается за линию горизонта.