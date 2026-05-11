Россиянам рассказали, когда наступит астрономическое лето Методист Роменская: астрономическое лето в РФ наступит в 11.00 21 июня

Москва11 мая Вести.Астрономическое лето в РФ наступит в 11 часов утра 21 июня, сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В​​​. Терешковой Олесю Роменскую.

Астрономическая традиция делит сезоны по важным точкам видимого движения Солнца по эклиптике. Так, весна начиналась в день весеннего равноденствия - 21 марта, а астрономическое лето начнется в 11 часов 21 июня, в день летнего солнцестояния отметила она

По ее словам, в этот день около полудня Солнце займет самое высокое положение относительно горизонта за весь год. После этого день постепенно пойдет на убыль.