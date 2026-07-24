Солнечное затмение 12 августа будет частично видно в России 12 августа в некоторых регионах России будет видно солнечное затмение

Москва24 июл Вести.Территория России попадает в зону видимости полного солнечного затмения 12 августа – его можно будет увидеть на севере и северо-западе страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Затмение продлится с 18.34 до 22.58 по московскому времени. Максимальная фаза затмения составит 1,019. Она ожидается в 20.46. Зрелище продлится 2 минуты 18 секунд и будет видно вблизи острова Исландия.

Частные фазы этого затмения, если позволит погода, будут наблюдаться на севере и северо-западе России, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов сообщили в планетарии

Там уточнили, что в Москве затмение начнется на закате, однако Солнце будет закрыто максимум на 1%.

Ранее астроном Александр Камышников рассказал, что полное солнечное затмение увидят жители лишь одного города России – Мурманска. Там Луна закроет Солнце на 80%.