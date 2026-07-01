Земля может столкнуться с крупным астероидом в 2032 году Эксперт оценил возможность столкновения Земли с астероидом в 2032 году

Москва1 июл Вести.Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей ученые оценивают в 0,0017%. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт.

Он напомнил, что астероид будет пролетать рядом с Землей в 2032 году.

Эта цифра … означает, что промахнется этот астероид … Хотя … после того, как он был обнаружен … в конце 2024 года ... оценки были … более пугающие, то есть … крайние оценки – это до 4% … В конце января было заявлено, что все-таки нет, не угрожает этот астероид столкновением с Землей … Технологии, которые сейчас есть … позволяют существенно точнее и раньше получать параметры траектории таких опасных астероидов сказал эксперт

Ранее Роскосмос в своем Telegram-канале показал кадры движения астероида (2208) Пушкин в день рождения великого русского поэта.