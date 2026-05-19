Два "Челябинских метеорита" пролетят рядом с Землей во вторник ИКИ РАН: астероиды размером около 20 метров сблизятся с Землей 19 мая

Москва19 мая Вести.Два крупных астероида размером около 20 метров пролетят в непосредственной близости от Земли 19 и 20 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

По данным астрономов, камни, получившие названия 2026 JH2 и 2026 KB, были открыты всего за несколько дней до сближения с нашей планетой — 10 и 13 мая соответственно. Их размеры сопоставимы с челябинским метеоритом, упавшим на Землю 15 февраля 2013 года.

Опасности для Земли оба тела не представляют заверили астрономы

По данным XRAS, астероид 2026 KB, который немного меньше, разминется с планетой 19 мая в 18.15 по московскому времени на расстоянии около 230 тысяч километров.

Второй, более крупный астероид 2026 JH2 пройдет мимо Земли 20 мая ровно в час ночи по московскому времени. Дистанция составит около 91 тысячи километров, что является самым близким сближением с планетой объекта такого размера в текущем году.

В ИКИ РАН отметили, что теоретически более близкий астероид можно увидеть с Земли в полупрофессиональные инструменты, так как его звездная величина составляет около +12. Однако из-за быстрого движения объекта по небу поймать его в объектив будет непросто.

Первые любительские снимки астероида уже поступают.

