Роскосмос опубликовал кадры движения Астероида Пушкин в день рождения поэта

Роскосмос показал движение Астероида 2208 Пушкин в честь дня рождения поэта Роскосмос опубликовал кадры движения Астероида Пушкин в день рождения поэта

Москва6 июн Вести.Роскосмос в своем Telegram-канале показал кадры движения Астероида 2208 Пушкин в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

Космический объект был запечатлен в Крымской астрофизической обсерватории наблюдателем Сергеем Назаровым.

В день рождения великого поэта показываем движение Астероида 2208 Пушкин говорится в комментарии к видео

Ранее стало известно, что по итогам учебного года лидером по числу прочтений среди произведений Александра Пушкина стал роман в стихах "Евгений Онегин".