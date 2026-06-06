Москва6 июнВести.Роскосмос в своем Telegram-канале показал кадры движения Астероида 2208 Пушкин в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
Космический объект был запечатлен в Крымской астрофизической обсерватории наблюдателем Сергеем Назаровым.
В день рождения великого поэта показываем движение Астероида 2208 Пушкинговорится в комментарии к видео
Ранее стало известно, что по итогам учебного года лидером по числу прочтений среди произведений Александра Пушкина стал роман в стихах "Евгений Онегин".