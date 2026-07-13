Москва13 июлВести.Российский президент Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
Согласно указу, награда присвоена космонавту за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции.
Присвоить звание Героя Российской Федерации Пескову Кириллу Александровичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина"говорится в тексте
Кроме того, Путин присвоил Кириллу Пескову почетное звание "летчик-космонавт".