Москва13 июл Вести.Российский президент Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно указу, награда присвоена космонавту за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции.

Присвоить звание Героя Российской Федерации Пескову Кириллу Александровичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю​​​.А. Гагарина" говорится в тексте

Кроме того, Путин присвоил Кириллу Пескову почетное звание "летчик-космонавт".