Москва5 июн Вести.По итогам учебного года лидером по числу прочтений среди произведений Александра Пушкина стал роман в стихах "Евгений Онегин". Об этом сообщила шеф-редактор EdTech-компании "Лань" Екатерина Позднякова.

Эксперт в беседе с NEWS.ru поделилась рейтингом произведений классика среди молодежи. Второе место после "Евгения Онегина" заняла поэма "Медный всадник", третье — мистическая повесть "Пиковая дама". Пятерку самых востребованных работ замкнули "Капитанская дочка" и "Каменный гость".

То, что "Евгений Онегин" возглавляет топ, — не случайность. Похоже, студенты XXI века, как и их предшественники, все еще активно ищут ответы на вечные вопросы о любви, дружбе, разочаровании, судьбе и устройстве общества в "энциклопедии русской жизни" пояснила Позднякова

Список самых востребованных произведений Пушкина составили на основе анализа предпочтений 3,1 миллиона читателей.

Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил, что 80% детей в России читают отечественную литературу. Он также выразил мнение, что подрастающее поколение в целом стало больше читать.