Самые популярные песни о России – "Матушка", "Ты неси меня, река" и "Я русский" Хит Куртуковой "Матушка" возглавил рейтинг самых популярных песен о России

Москва11 июн Вести.Самой прослушиваемой песней о России в этом году, согласно данным сервиса "Кион музыка", стала композиция Татьяны Куртуковой "Матушка", пишет ТАСС.

В составленный сервисом рейтинг вошли песни, созданные с конца ХХ века, а их прослушивания учитывались с 1 января по 9 июня текущего года. Исследование приурочено ко Дню России.

С начала 2026 года самой популярной песней о России стала запись Татьяны Куртуковой "Матушка", прослушивания которой в восемь раз опережают ближайшую в списке запись-соперницу "Ты неси меня, река" группы "Любэ" говорится в исследовании

При этом "Любэ" стала лидером по числу треков в рейтинге – на пятой и шестой строчках расположились песни группы "За тебя, Родина-мать" и "От Волги до Енисея", а на десятой – "Березы".

Трек "Я русский" исполнителя Shaman занял третье место, на четвертом – "Как упоительны в России вечера" группы "Белый орел".