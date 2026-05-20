Сергей Жуков стал самым популярным эстрадным певцом в России

Продюсер Саглиани назвал наиболее востребованных эстрадных артистов в России Сергей Жуков стал самым популярным эстрадным певцом в России

Москва20 мая Вести.Сергей Жуков, Григорий Лепс, Татьяна Куртукова,Надежда Кадышева и Николай Басков вошли в топ-5 наиболее востребованных эстрадных артистов России. Об этом заявил продюсер Илья Саглиани.

В интервью KP.RU он рассказал, что Жуков со своими мелодичными и танцевальными хитами остается наиболее популярным среди самых разных категорий возрастов.

Григорий Лепс на втором месте, его корпоративы, выступления на свадьбах стартуют от 7 миллионов рублей сказал Саглиани

Среди женщин наиболее востребованы сейчас Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева, так как их репертуар относится к народному жанру.

Замыкает топ-5 артист Басков, который, по словам продюсера, "великолепно ведет мероприятия и поет".

По версии музыкального продюсера и критика Павла Рудченко, к наиболее популярным артистам России среди мужчин можно отнести Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Басту (Василия Вакуленко), SHAMAN (Ярослава Дронова) и Олега Газманова.

Говоря о женской части списка, Рудченко выделил Надежду Кадышеву, которая, по его мнению, по-прежнему не снижает стоимость своих выступлений.