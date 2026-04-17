Москва17 апр Вести.Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru назвал самых востребованных и высокооплачиваемых артистов России. По его словам, в этот список входят исполнители, которые на протяжении многих лет остаются популярными и хорошо знакомы широкой аудитории.

Среди артистов-мужчин Рудченко отметил Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Басту (Василия Вакуленко), SHAMAN (Ярослава Дронова) и Олега Газманова. Эти артисты продолжают активно выступать и сохраняют высокий уровень гонораров.

Говоря о женской части списка, Рудченко выделил Надежду Кадышеву, которая, по его мнению, по-прежнему не снижает стоимость своих выступлений.

К самым высокооплачиваемым я бы отнес еще певиц Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт. - прим. ред.) и Анну Асти. Если разделить на мужчин и женщин, я думаю, будет такой порядок сказал Рудченко

17 апреля рэперы Баста и Гуф (Алексей Долматов) выпустили новый совместный альбом спустя 15 лет. Второй совместный релиз артистов – это разговор спустя годы, продолжение работы, изменившей жанр и ставшей голосом целого поколения.

Новый альбом рэперов получил название "Баста/Гуф 2026", в него вошло 14 треков.