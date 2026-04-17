Москва17 апрВести.Рэперы Баста и Гуф (Василий Вакуленко и Алексей Долматов) выпустили совместный альбом спустя 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе творческого объединения Gaz.
По словам Басты, которые приводит РИА новости, ему хотелось передать ощущение дружбы и братства.
Я хотел сделать сырую, трогательную картину. Мне даже пришлось перестраивать руку, потому что по звуку все двинулось, а хотелось получить наш самобытный "первоальбомный" звук, длинные треки и передать ощущение дружбы, братства — одного из главных ощущений моей жизниподелился Баста
Второй совместный релиз артистов – это разговор спустя годы, продолжение работы, изменившей жанр и ставшей голосом целого поколения.
Говоря о совместной работе, Гуф отметил, что чаще всего Баста присылал ему куплет, а он уже "подстраивался".
Мы делали как делали — и получилось. Никаких отклонений, никаких фитовых треков. Чаще всего Вася присылал куплет, и я уже под него подстраивалсясказал рэпер
Новый альбом рэперов получил название "Баста/Гуф 2026", в него вошло 14 треков.