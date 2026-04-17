Рэперы Баста и Гуф выпустили второй совместный альбом спустя 15 лет

Москва17 апр Вести.Рэперы Баста и Гуф (Василий Вакуленко и Алексей Долматов) выпустили совместный альбом спустя 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе творческого объединения Gaz.

По словам Басты, которые приводит РИА новости, ему хотелось передать ощущение дружбы и братства.

Я хотел сделать сырую, трогательную картину. Мне даже пришлось перестраивать руку, потому что по звуку все двинулось, а хотелось получить наш самобытный "первоальбомный" звук, длинные треки и передать ощущение дружбы, братства — одного из главных ощущений моей жизни поделился Баста

Второй совместный релиз артистов – это разговор спустя годы, продолжение работы, изменившей жанр и ставшей голосом целого поколения.

Говоря о совместной работе, Гуф отметил, что чаще всего Баста присылал ему куплет, а он уже "подстраивался".

Мы делали как делали — и получилось. Никаких отклонений, никаких фитовых треков. Чаще всего Вася присылал куплет, и я уже под него подстраивался сказал рэпер

Новый альбом рэперов получил название "Баста/Гуф 2026", в него вошло 14 треков.