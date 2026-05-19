Группа "Руки Вверх" впервые за 14 лет выпустит новый альбом Группа "Руки Вверх" анонсировала новый альбом спустя 14 лет

Москва19 мая Вести.Лидер коллектива Сергей Жуков на пресс-конференции анонсировал первый за 14 лет студийный альбом группы "Руки Вверх" под названием "Врубай на полную".

В новый альбом войдут 15 новых песен – без ремейков, ремиксов, переделок и дуэтов.

Я человек, который очень трогательно относится к каждой песне. Мог бы выпустить этот альбом уже очень давно. Но порой для этого нужно 14 лет сказал Жуков

Обложка и название, по словам артиста, станут оммажем ранним альбомам "Сделай погромче" и "Сделай еще громче".

Особенным будет и формат выпуска. Начиная с 22 мая, в день рождения Жукова, каждую пятницу будет выходить по одному синглу. Релиз продлится все лето и завершится к концерту в "Лужниках", где прозвучат еще семь-восемь новых песен. Альбом также появится на кассетах и дисках.

