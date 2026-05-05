Москва5 мая Вести.Свой новый альбом анонсировала британская рок-группа Rolling Stones. 25-й студийный альбом группы будет называться Foreign Tongues ("Иностранные языки").

Названа и дата его выхода. Новый альбом будет презентован меломанам 10 июля.

Он уже сейчас доступен для предзаказа в нескольких форматах сообщается на официальной странице Rolling Stones в одной из соцсетей

В новый альбом войдут 14 композиций. Ранее музыканты опубликовали видеоролик, на котором Мик Джаггер, Ронни Вуд и Кит Ричардс работают в лондонской студии звукозаписи Metropolis. Новый сингл с будущего альбома представлен во вторник, 5 мая. Песня называется In the Stars.

В создании 25-го сборника песен Rolling Stones приняли участие легенды рока. Это Пол Маккартни, Роберт Смит, Стив Уинвуд и Чед Смит. Продюсером нового альбома стал Эндрю Уотт. Он же продвигал и прошлый альбом группы в 2023 году, а также работает над новым альбомом Пола Маккартни The Boys of Dungeon Lane. Маккартни представит свой новый альбом до конца мая этого года.

Дискография Rolling Stones включает в себя такие студийные альбомы как Greatest Hits, Around and Around, The Unstoppable Stones, Big Hits (High Tide and Green Grass), Exile On Main Street и Goat's Head Soup. Группа также выпустила три мини-альбома и несколько сборников.