Москва17 июл Вести.Популярный немецкий музыкант и продюсер Дитер Болен хочет вернуться к совместной работе со своим экс-коллегой по поп-группе Modern Talking Томасом Андерсом и провести серию больших концертов, в том числе в Восточной Европе. Об этом музыкант рассказал в интервью газете Bild.

По его словам, давняя обида на Андерса уже давно прошла, и он не испытывает к нему никакой ненависти.

Я считаю ерундой, когда из-за чего-то, что когда-то сделал Томас или что сделал я, люди на протяжении многих лет даже не задумываются о том, чтобы вновь возродить наш общий успех сказал Болен

Певец отметил, что поводом для возобновления совместного творчества стали предложения от представителей музыкальной индустрии о проведении 10 крупных стадионных шоу по всему миру, а также предложение снять документальный фильм и запустить мюзикл.

Музыкант рассказал, что, по мнению продюсеров, наибольший потенциал для гастролей есть за рубежом, в частности, в странах Восточной Европы и Южной Америки.

По словам Болена, он уже связался с Андерсом. Томас Андерс предварительно поддержал идею создания мюзикла, но у артистов пока есть разногласия относительно живых выступлений.

Проект задумывается не как полноценное возвращение на сцену, а как "последняя совместная вспышка" и подарок фанатам, пояснил Болен.

Ранее экс-солисту Modern Talking Дитеру Болену пришлось публично извиняться после того, как он назвал победу Киева "худшим сценарием".