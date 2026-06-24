Дитер Болен извинился за поддержку РФ, чтобы ему разрешили выступить в Эстонии

Экс-солист Modern Talking извинился за поддержку РФ после угроз отмены концерта Дитер Болен извинился за поддержку РФ, чтобы ему разрешили выступить в Эстонии

Москва24 июн Вести.Экс-солисту Modern Talking Дитеру Болену пришлось извиняться после того, как он назвал победу Киева "худшим сценарием". Об этом пишет журнал Kroonika.

Отмечается, что на такой шаг музыкант пошел из-за риска отмены его выступления на музыкальном фестивале Retrobest в Таллине. Участие в мероприятии бывшего лидера легендарного немецкого поп-коллектива оказалось под угрозой срыва из-за его высказывания о том, что победа Украины в конфликте с Россией — худший сценарий, так как может привести к мировой войне. Эти слова были восприняты как поддержка Москвы.

Организаторы Retrobest ожидали от певца видеообращение, в котором он осудит войну. Теперь они его получили, поэтому Болен выступит на мероприятии, как и планировалось говорится в сообщении

В марте текущего года концерты Дитера Болена также отменяли в Литве из-за положительных высказываний о России.