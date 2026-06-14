Москва14 июн Вести.Глава ДНР Денис Пушилин ждет выступления основателя рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, когда в республике станет более безопасно. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Пушилина, звезд такого уровня нужно беречь, поэтому следует дождаться нормализации обстановки.

Чего уж там говорить, я бы очень хотел, конечно, чтобы они выступили, но пока это небезопасно. Но как только будет безопасно, конечно же, мы их ждем с распростертыми объятиями