Роджер Уотерс выразил сожаление, что в США не может смотреть RT

Сооснователь Pink Floyd пожалел, что не может смотреть RT в США Роджер Уотерс выразил сожаление, что в США не может смотреть RT

Москва18 июл Вести.Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс сожалеет, что в Соединенных Штатах Америки не может смотреть телеканал RT. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Музыкант также добавил, что с Россией надо сотрудничать, потому что "русские – хорошие люди".

Обидно до глубины души, что не могу больше смотреть RT, потому что его запретили пояснил Уотерс реалии США

Сейчас Роджеру Уотерсу 82 года. Британский рок-музыкант, композитор, бас-гитарист является автором текстов большинства песен Pink Floyd. В 2012 году после турне The Wall Live Уотерс был признан самым коммерчески успешным сольным артистом.

Он также известен активной жизненной позицией. Роджер Уотерс организует на своих концертах политические перформансы на злободневные темы.

В 2012 году после турне The Wall Live Уотерс был признан самым коммерчески успешным сольным артистом. Роджер Уотерс организует на своих концертах политические перформансы на злободневные политические темы.Основатель Pink Floyd в прошлом году призвал Великобританию прекратить поддержку Киева. Он добавил, что на Западе скрывают правду о нацистах на Украине.