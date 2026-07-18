Американский продюсер Мао заявил о большом спросе на российскую культуру в США

Продюсер Мао рассказал о спросе на российскую культуру в США Американский продюсер Мао заявил о большом спросе на российскую культуру в США

Москва18 июл Вести.Некоторые американцы хотели бы чаще встречаться с российской культурой и видеть больше российского контента. Таким мнением поделился американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что из-за санкций существуют ограничения на распространение российского контента.

Я думаю, есть интерес к России и есть большая часть людей в Соединенных Штатах, которые, вероятно, не выражают свои взгляды, но хотели бы видеть больше российского контента и больше русской культуры сказал Мао

Продюсер в качестве примера рассказал о выступлении заместителя министра культуры Новосибирской области, скрипача и дирижера Михаила Симоняна на открытии выставки в музее Атланты. Он отметил, что зрители плакали во время представления.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре сообщил президенту России Владимиру Путину, что восхищен петербургским Эрмитажем.