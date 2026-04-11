Дуров: секретные чаты в Telegram безопаснее, чем в Signal

Москва11 апр Вести.Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что секретные чаты в его мессенджере остаются самым безопасным и удобным способом общения с 2013 года.

В соцсети X он раскритиковал американское приложение Signal. Он указал на его финансирование от правительства США.

Вот почему в секретных чатах Telegram содержимое сообщений никогда не отображается в push-уведомлениях. С 2013 года секретные чаты остаются самым безопасным удобным способом общения написал Дуров

По его данным, у Signal также избыточное количество сомнительных зависимостей от других американских компаний – например, AWS, MS и Intel SGX.

В марте прошлого года в США прогремел скандал с утечкой данных по операциям против йеменских хуситов. Тогда в чат в мессенджере Signal, где обсуждались детали атаки, случайно добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Ранее Дуров также резко раскритиковал безопасность в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). По его данным, WhatsApp читает переписки и передает их третьим лицам.