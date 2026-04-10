Шифрование в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) может быть крупнейшим обманом потребителей в истории, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

Он отметил, что действия разработчиков и владельцев мессенджера вводят в заблуждение миллиарды человек.

"Шифрование" WhatsApp может быть крупнейшим в истории случаем обмана потребителей, вводящим в заблуждение миллиарды пользователей. Несмотря на свои заявления, приложение читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам написал Дуров в своем Telegram-канале

Он добавил, что Telegram "никогда этого не делал" и не планирует поступать так в будущем.

Ранее Дуров заявил, что Марк Цукерберг — глава компании Meta, владеющей WhatsApp, — насмехается над пользователями, которые доверили ему свои данные и верят его заявлениям.