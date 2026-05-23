Москва23 мая Вести.Заявления о надежности шифрования в мессенджере WhatApp* – один сплошной обман, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Он пояснил, что сотрудники WhatsApp имеют доступ ко всем сообщениям пользователей.

Так он прокомментировал новость, что американский штат Техас подал на WhatsApp в суд за ложные заявления администрации мессенджера о своей политике приватности данных пользователей.

Шифрование в WhatsApp – одно сплошное мошенничество… У сотрудников WhatsApp есть доступ практически ко всем личным сообщениям. Теперь мы знаем, что имел в виду основатель WhatsApp, когда говорил, что продал приватность своих пользователей написал Дуров в соцсети X

Ранее Дуров называл шифрование в WhatsApp обманом миллиардов пользователей, поскольку мессенджер может передавать личные сообщения третьим лицам.

Представители WhatsApp в ответ оправдывались и утверждали, что мессенджер якобы обеспечивает сквозное шифрование личных и групповых сообщений.

