Москва12 апр Вести.Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной) ответил на критику основателя Telegram Павла Дурова.

В своем заявлении в соцсети X компания оправдалась за применяемый способ шифрования данных.

WhatsApp по умолчанию обеспечивает сквозное шифрование для личных и групповых сообщений, мы поддерживаем множество устройств, голосовые и видеозвонки. У нас также есть резервные копии со сквозным шифрованием говорится в публикации в аккаунте мессенджера

Ранее Дуров назвал шифрование в WhatsApp крупнейшим обманом, вводящим в заблуждение миллиарды пользователей. По его утверждению, несмотря на свои заявления, приложение читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам.