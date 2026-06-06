Уязвимы для слежки из США: Дуров о важности российского цифрового суверенитета Дуров предупредил об уязвимости смартфонов без российской операционной системы

Москва6 июн Вести.Отсутствие российской операционной системы делает любые смартфоны уязвимыми для слежки со стороны американцев. Об этом написал в своем официальном русскоязычном Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

Он отметил, что цифровой суверенитет невозможен без наличия национальной мобильной платформы. По мнению предпринимателя, проблему не всегда решает наличие отечественных приложений, если они продолжают работать в рамках иностранных экосистем, например, iOS и Android.

В этом случае контроль над данными и процессами все равно остается в руках зарубежных владельцев этих платформ и магазинов приложений.

Без такой системы все приложения на смартфонах — "национальные" или "иностранные" — остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android написал Дуров

Он также заявил, что без национальной операционной системы Россия не сможет полностью защитить пользователей от внешнего контроля, блокировок и вмешательства через механизмы, встроенные в глобальные мобильные платформы.

Ранее Дуров назвал WhatsApp (принадлежит компании Meta - запрещена в РФ) небезопасным и рассказал подписчикам об уязвимостях этого мессенджера.