Москва6 июнВести.Отсутствие российской операционной системы делает любые смартфоны уязвимыми для слежки со стороны американцев. Об этом написал в своем официальном русскоязычном Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.
Он отметил, что цифровой суверенитет невозможен без наличия национальной мобильной платформы. По мнению предпринимателя, проблему не всегда решает наличие отечественных приложений, если они продолжают работать в рамках иностранных экосистем, например, iOS и Android.
В этом случае контроль над данными и процессами все равно остается в руках зарубежных владельцев этих платформ и магазинов приложений.
Без такой системы все приложения на смартфонах — "национальные" или "иностранные" — остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Androidнаписал Дуров
Он также заявил, что без национальной операционной системы Россия не сможет полностью защитить пользователей от внешнего контроля, блокировок и вмешательства через механизмы, встроенные в глобальные мобильные платформы.
Ранее Дуров назвал WhatsApp (принадлежит компании Meta - запрещена в РФ) небезопасным и рассказал подписчикам об уязвимостях этого мессенджера.