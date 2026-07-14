Москва14 июл Вести.Каждый иностранный мессенджер находится под контролем спецслужб тех или иных стран. Например, Telegram сотрудничает с США, Францией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович.

В беседе с RT он уточнил, что создатель Telegram Павел Дуров вынужден сотрудничать с вышеназванными странами в обмен на свободу.

Каждый мессенджер шпионит на какую-нибудь страну. Imo шпионит на США и Китай. Telegram шпионит на США, Францию и Эмираты… У него [Дурова] были встречи с полицией и спецслужбами. Раз после этого не начались проблемы, значит, он шпионит на спецслужбы этих стран заявил Масалович

Ранее сообщалось, что Павла Дурова вновь вызвали на допрос в Париж. Он встретился с полицией уже в четвертый раз в рамках расследования. Допрос длился более шести часов.

Эксперт по кибербезопасности считает, что российские мессенджеры, которых уже порядка полутора десятков, надежнее и безопаснее иностранных. Но они не разрекламированы и не так сильно раскручены. По его словам, можно ругать MAX, но это самый безобидный из всех мессенджеров. По мнению Массаловича, всегда есть из чего выбрать, при этом Telegram, Signal и Proton не входят даже в топ-10.