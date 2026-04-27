Тиктокер из Польши собрал рекордные $70 млн на благотворительность

Польский тиктокер собрал на стриме $70 млн для детей, больных раком Тиктокер из Польши собрал рекордные $70 млн на благотворительность

Москва27 апр Вести.Польский тиктокер Łatwogang собрал за девять дней около 70 млн долларов на помощь детям, больным раком, информирует радио RMF FM.

Поляк Патрик Гарковский, известный в соцсети TikTok как Łatwogang, запустил интернет-стрим, чтобы собрать деньги для фонда помощи онкобольным детям Cancer Fighters Foundation.

Особенностью и символом стрима стало то, что Łatwogang все девять дней слушал одну песню о девочке, больной раком.

Сначала блогер надеялся собрать порядка 140 тысяч долларов, но уже в первые часы акция приобрела национальный характер, и стало понятно, что собрать удастся гораздо больше.

В стриме участвовали блогеры, музыканты, спортсмены и другие инфлюенсеры.

В последние часы начался настоящий финансовый штурм: крупные компании и известные личности начали делать многомиллионные донаты отмечает радиостанция

Всего по итогам стрима блогеру удалось собрать порядка 70 миллионов долларов (больше 250 миллионов злотых), указывается в сообщении. При этом уточняется, что окончательная сумма пока неизвестна.

Таким образом, акция тиктокера стала одной из крупнейших благотворительных кампаний в мире, добавляет RMF FM.

В ноябре прошлого года миллиардер Уоррен Баффет заявил, что пожертвует 1,3 млрд долларов на благотворительность.