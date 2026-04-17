Москва17 апр Вести.Фонд "Круг добра" представил документальный сериал, где собраны четыре истории о детях с редкими и тяжелыми заболеваниями. Председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко в интервью ИС "Вести" отметил, что об истории каждого из десятков тысяч спасенных детей можно и нужно говорить.

Документальный сериал "В круге добра" – это четыре истории о детях с редкими заболеваниями, для которых фонд закупает жизненно важные лекарства. Но это кино не про диагнозы, а про силу и про выбор – не сдаваться, двигаться дальше – и про помощь, которая становится частью этого пути.

Благодаря фонду, были спасены десятки тысяч жизней. И о каждом из этих детей можно и нужно говорить, потому что этим детям есть что сказать. Они имеют право говорить взрослым и учить их жить, любить жить, проживать каждый день полноценно, верить в свою судьбу, достигать результата. Это дети, которые становятся примером, как надо жить, и взрослые должны посмотреть этот фильм, потому что это детское слово, которое обращено именно к ним отметил Ткаченко

Фонд "Круг добра" был создан пять лет назад по инициативе президента, чтобы дети с тяжелыми заболеваниями получали лечение не через благотворительные сборы, а системно – по медицинским показаниям. Деньги из бюджета сразу направляются на закупку препаратов. Сегодня фонд закупает препараты для лечения 110 редких заболеваний.