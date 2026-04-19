Протоиерей Ткаченко: в РФ необходимо повысить доверие к благотворительным фондам

Москва19 апр Вести.Председатель правления фонда "Круг добра", протоиерей Александр Ткаченко в комментарии ИС "Вести" рассказал о своей цели в ходе работы в Общественной палате (ОП). Ткаченко был включен в новый состав ОП.

По его словам, в рамках данной деятельности он намерен способствовать повышению доверия общества к благотворительным фондам.

Общественная палата помогает выстроить диалог, помогает одним выразить свои чаяния, а другим взять на заметку план работы и предложения общественников. Темы, которые я вел на протяжении прежних созывов, касались благотворительности, социальной ответственности. Задачи, которые наша комиссия ставит перед собой в будущем — сделать благотворительность прозрачной, повысить доверие общества к благотворительным фондам, выстроить такой механизм нормативного регулирования, который сократит мошеннические сборы сказал он

Протоиерей считает, что русские люди всегда с готовностью откликаются на призыв о помощи.