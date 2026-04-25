Чиновники Херсонской области рассказали о духовном воспитании детей в регионе В Херсонской области рассказали, как проходит духовное воспитание молодежи

Москва25 апр Вести.В Скадовском муниципальном округе Херсонской области проводятся занятия для духовного воспитания подрастающего поколения. Об этом ИС "Вести" рассказали руководители муниципального образования.

Глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка заявил, что через духовные занятия детей притягивают к вере и дают им надежду на победу.

Мы пытаемся вместе с церковью проводить какие-то собрания. По большому счету, вот [епископ Скадовский и Алешкинский] Филарет, спасибо ему, он на территории школы уже два раза собирал и учителей, и детей, и проводил обучающие уроки. Людей духовно воспитываем, притягиваем к вере и даем им надежду на победу рассказал Дудка

Первый заместитель главы Скадовского муниципального округа Людмилла Козлова добавила, что руководство старается максимально вовлекать детей в духовные занятия.

Мы содействуем, мы организовываем какие-то сходки, обязательно, чтобы дети везде участвовали, потому что, ну, если не будем наше поколение учить, как же мы дальше будем вообще существовать заявила Козлова

Ранее в РПЦ сообщили о росте интереса к православной вере со стороны российской молодежи. Об этом заявил, председатель правления фонда "Круг добра", протоиерей Александр Ткаченко.