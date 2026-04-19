В РПЦ сообщили о росте интереса молодежи к православной вере Протоиерей Ткаченко: вера создает правильные традиционные ценности в семьях

Москва19 апр Вести.В Русской православной церкви (РПЦ) отмечают повышение интереса со стороны молодежи к православию. Об этом ИС "Вести" сообщил председатель правления фонда "Круг добра", протоиерей Александр Ткаченко.

По его словам, ярким подтверждением этим словам стало прошедшее пасхальное богослужение.

На пасхальную службу в собор в Санкт-Петербурге в ночь пришло порядка полутора тысяч человек. Было очень много молодых семей с детьми. Я думаю, что треть храма занимали молодые семьи. Это живое свидетельство того, что вера живет в семьях, именно вера созидает правильные традиционные ценности в семьях сказал он

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в свою очередь отметила, что у россиян есть потребность в духовной опоре, которую дает вера.

Я вижу большую потребность людей в такой духовной поддержке. Я горжусь, что ни в одной другой стране мира нет такой духовной опоры, духовной основы, какая есть в нашей стране. И ответственность, и вера, и надежда — это то, что сейчас очень нужно людям заявила она

Ранее епископ Скопинский и Шацкий Питирим заявил, что враг стремится разъединить православные народы, осознавая, что сплоченность делает их непобедимыми.