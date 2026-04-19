В фонде "Круг добра" сообщили о помощи более чем 30 тысячам детей ежегодно

Москва19 апр Вести.Более 30 тысяч детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, ежегодно получают полноценное лечение благодаря помощи фонда "Круг добра". Об этом ИС "Вести" рассказал председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко.

Он отметил, что фонд, созданный по инициативе президента, дополняет государственную программу гарантий и обеспечивает доступ российских детей к инновационным, современным методам лечения.

Благодаря деятельности фонда "Круг добра" РФ вышла на лидирующее место в мире по раннему выявлению детей с орфанными (редкими) заболеваниями и их лечению. Сейчас 133 наименования лекарственных препаратов, медицинских изделий доступны в России благодаря фонду. По 110 орфанным заболеваниям дети раньше не имели возможность получить лечение из-за высокой цены препарата или потому, что лекарственный препарат не был зарегистрирован в России, а сейчас это лечение они получают. Более 30 тыс детей ежегодно получают полноценное лечение и могут иметь возможность полноценно жить благодаря лекарственным препаратам сообщил он

Протоиерей Ткаченко подчеркнул, что фонд продолжит свою работу по обеспечению помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

Если будут появляться новые препараты для лечения орфанных заболеваний, фонд будет способствовать тому, чтобы препараты были доступными, и, конечно, содействовать развитию отечественной науки, фармацевтической промышленности, чтобы такие препараты изготавливались у нас, в России добавил он

Ранее протоиерей Ткаченко рассказал о помощи тяжелобольным детям в новых регионах России.