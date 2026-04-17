Блогер из Подмосковья попросила у подписчиков по 100 рублей и собрала 1,4 млн Молодая семья из Подмосковья попросила скинуться по 100 рублей на ипотеку

Москва17 апр Вести.Блогер Кристина из Подмосковья – мать двоих детей, младшему из которых 7 месяцев, а старшему 4 года, попросила своих подписчиков скинуть ей по 100 рублей на закрытие ипотеки, пишет "КП".

Молодая женщина рассказала, что сама сейчас занимается детьми и не работает, мужа недавно сократили. В итоге молодой семье пришлось продать машину. Супруг берет подработки, но все равно половина доходов уходит на закрытие ипотеки, объяснила Кристина.

Разместив ролик, она мало верила в успех, но менее чем за сутки собрала почти 1,4 млн рублей, которые ей прислали неравнодушные люди. Как только сумма достигнет 1,6 млн рублей, молодая семья закроет сбор и оплатит ипотеку, отмечается в публикации.

Молодая мать рассказала, что у нее совсем небольшой блог – всего на 1200 человек, а тут, по ее словам, произошел "такой бешенный отклик": в сборе приняли участие около 400 тысяч человек.

Присылали и по 25 копеек, и по 1 рублю. Один человек скинул 10 тысяч рублей. Я в таком шоке призналась блогер

Теперь Кристина думает, как можно использовать силу интернета для того, чтобы помогать другим людям, попавшим в сложные жизненные ситуации.

Идея собирать средства в интернете на какие-либо нужды и проекты не нова. Однако прежде, чем переводить деньги, стоит проверить адресата и убедиться, что они не окажутся у мошенников.