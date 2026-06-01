Москва1 июн Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 13-летнем Илье Артамонове из Оренбурга.

У мальчика рак крови – острый лимфобластный лейкоз. Ему начали химиотерапию, но провести ее в полном объеме невозможно: Илья крайне тяжело переносит лечение, ему пришлось несколько раз переливать кровь и вводить иммуноглобулины. Чтобы спасти мальчика, врачи провели ему пересадку костного мозга, донором стала старшая сестра Ильи. Теперь, чтобы защититься от тяжелых посттрансплантационных осложнений, мальчику нужно принимать дорогие препараты. В отделении их нет, а родителям Ильи требуемую сумму не собрать.

Из письма Натальи Артамоновой, мамы Ильи: "В июле прошлого года у сына поднялась температура, начался кашель. Педиатр назначил лечение от бронхита, оно помогло. Казалось, все в порядке, но в контрольном анализе крови врачи неожиданно обнаружили у Ильи онкоклетки! Это был страшный удар для нашей семьи. Сына срочно положили в больницу. Обследование показало, что у Ильи рак крови – острый лимфобластный лейкоз, также есть нарушения работы иммунной системы. Врачи начали химиотерапию, лечение шло тяжело: сын долго восстанавливался после введения химиопрепаратов, ему требовались частые переливания крови, введение иммуноглобулинов. Из-за состояния Ильи проводить химиотерапию в полном объеме, согласно протоколу лечения, было нельзя. Нам сказали, что победить рак можно только с помощью трансплантации костного мозга. К счастью, у сына нашелся родственный донор – подошла его родная сестра Анна. Трансплантация прошла успешно, впереди у Ильи восстановительный период. Чтобы защитить сына от тяжелых посттрансплантационных осложнений, нужны эффективные лекарства тофацитиниб и позаконазол. В отделении их нет, а сами собрать такую большую сумму мы не в силах. Я работаю воспитательницей в детском саду, муж водитель, доходы скромные. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Ильи Артамонова не хватает 938 047 руб.

Трансплантолог Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): "У Ильи выявлен острый лимфобластный лейкоз. С учетом диагноза и тяжелого течения болезни мы провели ему трансплантацию костного мозга. Мальчику жизненно необходимо проведение иммуносупрессивной терапии для предотвращения тяжелого осложнения – реакции "трансплантат против хозяина", а также противогрибковой терапии в посттрансплантационном периоде, для этого требуются препараты тофацитиниб и позаконазол".

Стоимость лекарств 958 518 руб.

20 471 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 938 047 руб.

ПОМОЧЬ ИЛЬЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала "Россия 1" и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,281 млрд руб. В 2026 году (на 28 мая) собрано 595 778 540 руб., помощь получили 1443 ребенка. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда "ПроРегистр. Продолжение". В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app

Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00