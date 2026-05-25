Москва25 мая Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 12-летней Лизе Сириной из Тюмени.

У девочки рак крови – острый лимфобластный лейкоз. Заболевание осложнено генетической поломкой, что сильно затрудняет и усложняет лечение. Лиза уже прошла курс химиотерапии, затем пересадку костного мозга – донором стала ее мама. Но после трансплантации у девочки развилась тяжелая инфекция, возникла реальная угроза опасных осложнений. Справиться с инфекцией и предотвратить осложнения Лизе поможет терапия эффективным противовирусным препаратом марибавир. Но препарат очень дорогой, для родителей девочки сумма неподъемная.

Из письма Ольги Сириной, мамы Лизы: "Дочка росла здоровой и активной, с раннего детства занималась плаванием и танцами, увлекалась рисованием. Неожиданно в ноябре прошлого года Лиза пожаловалась на боли в спине и ногах. Мы обратились к врачам, дочку направили на анализ крови. А он оказался плохим – уровень лейкоцитов резко вырос, а количество тромбоцитов снизилось. Лизу сразу положили в больницу на обследование. В крови и костном мозге обнаружили онкоклетки и диагностировали рак крови – острый лимфобластный лейкоз, осложненный генетической поломкой. В один день наша обычная жизнь круто изменилась. Врачи сразу сказали, что при такой форме лейкоза одной химиотерапией не обойтись, нужна срочная пересадка костного мозга. Химию мы прошли в Тюмени, Лиза вышла в ремиссию. А затем мы уехали в Петербург для проведения трансплантации. Донором для дочки стала я, так как брат Лизы не подошел, а неродственных доноров не нашлось. Сейчас дочка восстанавливается после пересадки. К сожалению, у нее возникло тяжелое осложнение – цитомегаловирусная инфекция, которая плохо поддается лечению. Иммунитет Лизы сейчас ослаблен и не может защитить ее от болезни. Необходимо дорогое лекарство для защиты от инфекций и вирусов. Самим нам такую большую сумму просто не собрать. Помогите, пожалуйста, спасти дочку!"

Для спасения Лизы Сириной не хватает 3 282 913 руб.

Гематолог Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Светлана Лапаева (Санкт-Петербург): "У Лизы острый лимфобластный лейкоз. Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, мы провели девочке трансплантацию костного мозга от родственного донора – мамы. В посттрансплантационный период у Лизы развилась цитомегаловирусная инфекция, которая может вызвать жизнеугрожающие осложнения. Стандартная терапия не помогает. Поэтому девочке по жизненным показаниям назначен эффективный противовирусный препарат марибавир. Данный препарат не зарегистрирован в России, но разрешен к ввозу и применению".

Стоимость лекарства 5 415 739 руб.

2 132 826 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 3 282 913 руб.

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала "Россия 1" и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,252 млрд руб. В 2026 году (на 21 мая) собрано 566 753 911 руб., помощь получили 1368 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда "ПроРегистр. Продолжение". В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

