Москва27 апр Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о десятилетней Нике Скубиевой из села Михайловка Приморского края.

У девочки врожденный порок развития кишечника, после множества операций сохранилась лишь небольшая часть короткой кишки, поэтому организм не может полноценно усваивать обычную еду. Для того чтобы нормально расти и развиваться, Нике жизненно необходимо внутривенное питание. Но стоит оно дорого, в многодетной семье таких денег нет. И поездки в Москву, к врачам Филатовской больницы, которые наблюдают девочку с младенчества, опустошают семейный бюджет. Но без присмотра квалифицированных врачей и специального питания Ника просто погибнет.

Из письма Натальи Фалько, мамы Ники: "Дочка родилась крепенькой, здоровой. Но на второй день отказалась от еды, живот вздулся, началась рвота. Нику подлечили, когда ей чуть лучше стало, нас выписали. Через две недели состояние дочки резко ухудшилось, ее в крайне тяжелом состоянии доставили во Владивосток, в детскую больницу. У Ники выявили заворот кишок, начинающееся омертвение тонкого кишечника и срочно прооперировали. Пораженные участки удалили, и от тонкой кишки осталось лишь пять сантиметров. При таких размерах нормально питаться ребенок не может. Местные врачи не могли подобрать специальное питание, и нас согласились принять в московской Филатовской детской больнице. Дочке провели еще одну операцию, наладили внутривенное питание. Потом в микродозах начали давать смеси, и Ника наконец стала набирать вес. Через два месяца нас выписали. Я обратилась в местный минздрав за помощью в предоставлении внутривенного питания. Вопрос долго рассматривался, без помощи благотворителей мы бы не продержались. Потом питанием нас стали обеспечивать, а в этом году случился какой-то сбой в поставках. Чиновники заверяют, что проблема решится, но мы не можем ждать! Внутривенное питание дочке жизненно необходимо. Покупать его мы не можем: в семье четверо детей, живем в селе. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Ники Скубиевой не хватает 257 113 руб.

Заведующая отделением педиатрии Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Елена Костомарова (Москва): "Вероника лечится в нашей больнице с первых месяцев жизни. Девочка перенесла множество операций, в результате у нее сформировался синдром короткой кишки. Ее организм не может усваивать необходимое количество питательных веществ и витаминов из обычной еды. Частичное парентеральное питание, необходимое Веронике по жизненным показаниям, помогает ей расти и полноценно развиваться".

Стоимость внутривенного питания на полгода 1 656 371 руб.

800 000 руб. собрали пользователи благотворительного сервиса mos.ru

599 258 руб. собрали читатели ИС "Вести", lenta.ru и rusfond.ru

Не хватает 257 113 руб.

ПОМОЧЬ НИКЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала "Россия 1" и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,178 млрд руб. В 2026 году (на 28 апреля) собрано 492 140 157 руб., помощь получили 1170 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда "ПроРегистр. Продолжение". В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app

Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.