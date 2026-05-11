Москва11 мая Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 16-летней Олесе Сидоренко из Владивостока.

У девочки тяжелый грудопоясничный сколиоз. Раньше она занималась художественной гимнастикой, выигрывала соревнования. Сейчас гимнастика под запретом, у Олеси постоянно болит спина, нарушен сердечный ритм, возникли трудности с дыханием. Но, превозмогая боль, девочка до недавнего времени занималась в модельном агентстве, даже участвовала в показах и фотосессиях, а теперь готовится к поступлению в медицинский вуз. И надеется на операцию, которая избавит ее от мучений. Но операция стоит больше 2 млн руб. А у ее мамы таких денег нет.

Из письма Ольги Куценко, мамы Олеси: "Дочка росла активной, хорошо училась, в 12 лет стала кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Когда на очередной диспансеризации у Олеси выявили сколиоз 3-й степени, мы были в ужасе! Врачи сказали, что из-за деформации позвоночника легкие работают не в полном объеме. Сразу начали активное лечение – специальную гимнастику, массаж, для дочки изготовили жесткий корсет Шено. Она носила его по 20 часов сутки. Становилось еще хуже: плечи и бедра перекосились, появились боли в спине, одышка, головокружение. Врачи заговорили об операции, советовали поставить на позвоночник жесткую металлоконструкцию. А пока Олесе запретили заниматься спортом, перевели на домашнее обучение, потому что сидеть на уроках она не могла. Последнее обследование показало, что искривление усилилось и операция нужна срочно. Московские хирурги готовы провести ее более щадящим и эффективным способом, при котором установленная на позвоночник гибкая конструкция постепенно выпрямляет его, оставляя подвижным. Но оплатить дорогую операцию у меня нет никакой возможности: я одна воспитываю дочку, таких денег у меня нет. Умоляю, помогите!"

Для спасения Олеси Сидоренко не хватает 1 202 348 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Олеси грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени, прогрессирующая форма. Консервативное лечение не дало желаемого результата. Девочка испытывает сильную боль в спине, отмечены признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Ей требуется хирургическое лечение в ближайшее время. Операция по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering) позволит устранить искривление, сохранив подвижность позвоночника. После периода восстановления качество жизни Олеси значительно улучшится, уйдет боль, восстановится баланс тела, полноценное дыхание, девочка сможет вести активный образ жизни».

Стоимость операции 2 190 567 руб.

988 219 руб. собрали читатели lenta.ru и rusfond.ru

Не хватает 1 202 348 руб.

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала "Россия 1" и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,205 млрд руб. В 2026 году (на 6 мая) собрано 519 586 034 руб., помощь получили 1239 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда "ПроРегистр. Продолжение". В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app

Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00