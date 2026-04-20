Москва20 апр Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о девятилетних тройняшках – Насте, Святославе и Маше Юрьевых из Уфы.

У обеих сестер и брата диагностирована аномальная низкорослость. Виновата генетическая поломка, препятствующая выработке гормона роста. Для его компенсации Насте, Святославу и Маше требуется длительная терапия гормональным препаратом. Ведь дело не только в низкорослости – эта патология препятствует нормальному функционированию внутренних органов и провоцирует тяжелые осложнения. Но покупать дорогое лекарство семья с четырьмя детьми не в состоянии.

Из письма Наили Юрьевой, мамы Насти, Святослава и Маши: "Наши тройняшки появились на свет раньше времени, были совсем крошечными, не могли самостоятельно дышать и есть. Благодаря усилиям врачей их удалось выходить, полтора месяца дети провели в роддоме, набирая вес. Физически Настя, Святослав и Маша развивались нормально, но с двух лет стало понятно, что они отстают в росте. Мы наблюдались у специалистов, выполняли все предписания, но результата не было. К шести годам дети на целую голову были ниже своих сверстников. Специальные пробы тогда показали, что дефицита гормона роста нет, а значит, остается только ждать и наблюдать. Настоящие проблемы начались в школе: в свои девять лет Настя, Святослав и Маша выглядят как пятилетние малыши, едва достают одноклассникам до плеча. Из-за роста их обижают и дразнят сверстники. Тройняшки переживают, не хотят ходить в школу. В конце прошлого года мы прошли полное обследование и попали на консультацию к главному эндокринологу Приволжского округа. Он объяснил, что без специальных гормонов роста дети вырасти не смогут. Но бесплатно лекарство нам не положено, а покупать его сами мы не сможем: стоимость просто неподъемная. У нас четверо детей, работает только муж. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Насти, Святослава и Маши Юрьевых не хватает 851 985 руб.

Главный эксперт – детский эндокринолог Приволжского федерального округа Олег Малиевский: "У Насти, Святослава и Маши диагностирована низкорослость. Рост девочек – 115 см, Святослава – 120 см (при средней возрастной норме в 132–134 см). Учитывая прогрессирующую задержку роста, прогноз без эффективного лечения неблагоприятный. Пока не закрыты точки роста, всем троим детям необходимо срочно начать лечение гормонами роста".

Стоимость лекарства на год 934 895 руб.

82 910 руб. собрали читатели kommersant.ru и rusfond.ru

ПОМОЧЬ НАСТЕ, СВЯТОСЛАВУ И МАШЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала "Россия 1" и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,121 млрд руб. В 2026 году (на 16 апреля) собрано 435 246 590 руб., помощь получили 1032 ребенка. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда "ПроРегистр. Продолжение". В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат премии "Золотое перо России", Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app

Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00