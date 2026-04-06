Москва6 апр Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о пятилетнем Андрее Дианине из города Нижняя Тура Свердловской области.

У мальчика на фоне редкого и сложного заболевания кишечника случился сепсис – заражение крови. Андрюша проходит лечение в больнице, но стандартная терапия в данном случае оказалась бессильной. Спасти мальчика поможет только очищение крови, но для проведения этой процедуры требуются расходные материалы стоимостью более 2 млн руб. Мама Андрюши одна воспитывает двоих детей, такую сумму ей в жизни не собрать.

Из письма Ларисы Дианиной, мамы Андрея: "На прошлой неделе у сына поднялась температура, ее удавалось немного сбить, но затем она снова начинала расти – до 40 градусов. Нас срочно доставили в областную больницу, сделали посев, провели обследования. Выяснилось, что у Андрюши жизнеугрожающее состояние из-за инфекции кровотока, стремительно развивается сепсис. Сына положили в реанимацию, начали стандартное лечение, однако оно не помогает. Врачи говорят, что спасти Андрея может очищение крови от токсинов. Дело в том, что у сына редкое заболевание кишечника, при котором он не усваивает питательные вещества, а иммунитет на нуле. В прошлый раз сепсис закончился трехнедельной комой. Начать очищение крови надо срочно, каждый день на счету. Специальный аппарат для этого есть в больнице, но расходные материалы для него нужно купить самостоятельно. Они очень дорогие, мне не собрать такую сумму, я одна воспитываю двоих детей. Прошу вас, помогите спасти сына!"

Для спасения Андрея Дианина не хватает 2 112 186 руб.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 Областной детской клинической больницы Александр Лазукин (Екатеринбург): "У Андрея тяжелая инфекция кровотока, сепсис. Мальчик находится в отделении реанимации. Учитывая анамнез, клиническую картину, данные лабораторной и инструментальной диагностики, ребенку для стабилизации состояния необходима селективная гемосорбция – очищение крови от липосахаридов и цитокинов – в качестве дополнительной терапии к базисным назначениям".

Стоимость расходных материалов 2 434 133 руб.

321 947 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 2 112 186 руб.

ПОМОЧЬ АНДРЕЮ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала "Россия 1" и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,055 млрд руб. В 2026 году (на 2 апреля) собрано 369 135 528 руб., помощь получили 890 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда "ПроРегистр. Продолжение". В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат премии "Золотое перо России", Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app

Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00