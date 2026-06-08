Москва8 июн Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 14-летней Ульяне Бурменковой из подмосковных Мытищ.

У Ульяны стремительно развивается грудопоясничный сколиоз, искривление достигло уже 4-й, самой тяжелой степени. Девочке трудно дышать, очень сильно болит спина, из-за деформации позвоночника страдают внутренние органы. Для облегчения состояния и предотвращения опасных осложнений необходима срочная операция. Московские хирурги готовы провести ее по новой, щадящей технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволяет выпрямить позвоночник, сохраняя его гибкость и не препятствуя росту. Но для оплаты операции необходимо больше 2 млн руб. – такой суммы у мамы Ули, в одиночку воспитывающей двух дочек, нет.

Уля всегда была спортивная, стройная, с раннего детства занималась танцами, плаванием. Когда дочке исполнилось 13 лет, у нее вдруг появились боли в спине. Рентген показал сколиоз 3-й степени. Физиотерапия, гимнастика, массаж – ничто не помогало. Искривление развивалось стремительно. Боли усилились, плечи и бедра перекосились, под левой лопаткой появился горб. Теперь Уля даже уроки в школе не может высидеть, дома занимается лежа. И зрение у нее резко упало. На консультацию я повезла дочку в московский Центр патологии позвоночника. Там Улю обследовали и диагностировали сколиоз уже 4-й степени. Доктор сказал, что консервативное лечение не поможет, только операция. И ее готовы провести по новой технологии: на искривленный позвоночник установят гибкую конструкцию, которая постепенно выпрямит его. Преимущество метода в том, что позвоночник останется подвижным. Но это платно и дорого. Я одна воспитываю двоих детей, моей зарплаты и скромных алиментов едва хватает. Пожалуйста, помогите! из письма Ольги Бурменковой, мамы Ульяны

Для спасения Ульяны Бурменковой не хватает 1 832 434 руб.

У Ульяны грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени, прогрессирующая форма. Девочка испытывает сильную боль в спине, есть признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Уле требуется хирургическое лечение по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), операция позволит устранить искривление, сохранив подвижность позвоночника. После периода восстановления качество жизни Ульяны значительно улучшится. Девочка сможет вести прежний активный образ жизни. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО "Клинический госпиталь на Яузе" Андрей Бакланов (Москва)

Стоимость операции 2 192 593 руб.

300 000 руб. внесли родители Ульяны

60 159 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 1 832 434 руб.

ПОМОЧЬ УЛЬЯНЕ

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