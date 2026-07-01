Москва1 июл Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о десятилетней Нике Васиной из Нижнего Новгорода.

У девочки редкое заболевание, которое проявляется аномальной низкорослостью. Виновата генетическая поломка, препятствующая выработке гормона роста. Для компенсации недостатка гормона Нике требуется длительная терапия гормональным препаратом. Ведь дело не только в низкорослости – эта патология препятствует нормальному функционированию внутренних органов и провоцирует тяжелые осложнения. Но покупать дорогое лекарство мама Ники, одна воспитывающая троих детей, не в состоянии.

Дочка с самого рождения плохо прибавляла в росте и весе. Мы долго обследовались, лежали в больницах, но врачи не могли понять, в чем причина. В год Ника весила всего 5 кг, пальцы рук и ног были короткими, ногтевых пластин не было. Поставить диагноз удалось только после проведения подробного генетического анализа. У дочки псевдогипопаратиреоз – заболевание, при котором нарушается восприимчивость к паратгормону, который отвечает за кальциево-фосфорный обмен, не усваивается гормон роста, вырабатываемый организмом. Врачи назначили Нике инъекции гормона роста, благодаря вашей помощи мы получили лекарство и целый год делали уколы. Результат превзошел ожидания: Ника подросла на 10 см. Нашей радости нет предела! Сейчас лечение нужно продолжать, врачи решили увеличить дозировку препарата. Но бесплатно его не выдают, а купить лекарство самостоятельно я не имею возможности – одна воспитываю троих несовершеннолетних детей. Пожалуйста, помогите! из письма Юлии Васиной, мамы Ники

Для спасения Ники Васиной не хватает 432 667 руб.

У Ники выявлено редкое заболевание – псевдогипопаратиреоз, проявлением которого является низкорослость. Ей была рекомендована терапия гормоном роста – препаратом растан (соматропин). Благодаря приему растана отмечается положительная динамика, рост девочки значительно увеличился. Эту терапию необходимо продолжить Детский эндокринолог Научного медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И.И. Дедова Эда Янар (Москва)

Стоимость лекарства 505 771 руб.

73 104 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 432 667 руб.

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